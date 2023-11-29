ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Болгария
Земельные участки
Район Софии (Столична)
Земельные участки в Район Софии (Столична), Болгария
Очистить
31 объект найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Банкя, Болгария
3 630 м²
Bestay Property presents a large plot of land with ready documents and a building permit – p…
€1,27 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
4 867 м²
Агентство КВАДРАТ с удовольствием предложит вам UPI (SMF) в топ-месте! - 4867кв.м на бульв…
€549,999
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mladost, Болгария
2 892 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу земельный участок площадью 2892 кв. М на 7-11км бу…
€4,20 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
750 м²
€42,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
7 000 м²
€1,53 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
3 837 м²
€100
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
6 799 м²
€100
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
2 457 м²
€153,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
220 000 м²
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
6 842 м²
Земельный участок София, кв. Младост, 34, рядом с бульваром Александра Малинова и кольцево…
€4,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с Spalni
Mladost, Болгария
6 996 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич Площадь: 6996 кв. М. / 2 спа…
€4,99 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
465 м²
Земельный участок в Софии, Оборище, 533, ул. Площадь: 465 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА Технич…
€990,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
473 м²
Участок София, Сердика, 77, Князь Борис I ул. Площадь: 473 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА…
€600,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
2 406 м²
Земельный участок София, Възраждане, 162, бул. Иван Иванов Площадь: 2406кв.м. м / Регу…
€2,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
6 890 м²
Агенство КВАДРАТ продает земельный участок в Софии, Искар, 502а, просп. Цветана Лазарова. …
€3,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mladost, Болгария
2 227 м²
Агенство недвижимости КВАДРАТ предлагает земельный участок София, Младост, м.Каро, 8Б, ряд…
€2,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Mladost, Болгария
4 769 м²
Земельный участок София, Младост, м.Каро, к ул. Петр Протич Площадь: 4769 кв. М. / УПИ -…
€3,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
6 461 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ продает участки в Софии, квартал Триадица, район 49B, ул. В…
€1,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки с Spalni
Изгрев, Болгария
11 929 м²
Земельный участок София, Студентски град, Крикор Азарян Квадратура: 5956 кв. М. - 5973…
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Изгрев, Болгария
4 967 м²
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Изгрев, Болгария
6 982 м²
€1,79 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
3 045 м²
Привлекательный угловой участок для жилого дома недалеко от торгового центра «Парадайс» на…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
644 м²
€40,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
322 м²
€20,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
368 м²
€20,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
376 м²
€20,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
1 372 м²
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Район Софии (Столична), Болгария
4 687 м²
€300,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
София, Болгария
1 761 м²
€220,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pancharevo, Болгария
1 200 м²
€110,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL