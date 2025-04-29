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Квартиры с гаражом в Софии, Болгария

София
480
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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
$941,998
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
В продаже 3 комнатная квартира в Софии. 2 этаж, двухсторонняя, 2 просторные спальни, большая…
$253,134
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Квартира 4 спальни в София, Болгария
Квартира 4 спальни
София, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Bestay Property presents for sale an apartment located very close to the “Boyana” cinema cen…
$427,185
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
$1,64 млн
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Bestay Property presents a luxury three bedroom penthouse on top floor with built-up area of…
$357,302
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
$711,975
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Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Bestay Property presents for sale a penthouse with double garage and ideal parts of the land…
$542,197
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
В продаже 2-х комнатная квартира: 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, отдельная кладовая, гостиная,…
$150,903
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Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
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Типы недвижимости в Софии

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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