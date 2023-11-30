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Квартиры в Razlog, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Bachevo, Болгария
Квартира 1 комната
Bachevo, Болгария
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€65,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Bachevo, Болгария
Квартира 3 комнаты с Spalni
Bachevo, Болгария
Комнаты 3
Площадь 143 м²
Комплекс Pirin Golf Club расположен в Банско. Комплекс 5 звезд и дает вам уникальные возмо…
€170,000
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Параметры недвижимости в Razlog, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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