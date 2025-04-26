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Виллы в Pomorie, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Pomorie, Болгария
Вилла 1 комната
Pomorie, Болгария
Число комнат 1
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Эта красивая вилла Victoria Sunset в Помори предлагает идеальное сочетание комфорта и роскош…
$295,426
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

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