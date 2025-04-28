Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Pomorie
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Pomorie, Болгария

Ахелой
4
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Мы предлагаем идеальную первую точку контакта для всех немцев, которые думают об эмиграции и…
$285
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 1 комната в Ахелой, Болгария
Квартира 1 комната
Ахелой, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Доступен для долгосрочной аренды с сентября. Мы предлагаем идеальный порт для всех немцев, к…
$228
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Квартира 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем идеальную первую точку контакта для всех немцев, которые думают об эмиграции и…
$285
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Пентхаус 2 комнаты в Ахелой, Болгария
Пентхаус 2 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/6
2-комнатная квартира для долгосрочной аренды на чердаке – Шато Ахелой 2, Ахелой, Болгария Мы…
$455
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти