Многоквартирный жилой дом Solemare by the Sea
Ахелой, Болгария
от
$64,926
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Жилой комплекс включает 174 апартамента: студии, а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, выполненные по высоким стандартам качества и комфорта. Проект располагает развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для краткосроч…
Застройщик
Libro Group
Застройщик
Libro Group
Языки общения
English, Русский
