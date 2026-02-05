Ахелой, Болгария

Жилой комплекс включает 174 апартамента: студии, а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, выполненные по высоким стандартам качества и комфорта. Проект располагает развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, что делает его удобным как для постоянного проживания, так и для краткосроч…