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Жильё в Петрич, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Sandanski, Болгария
Квартира
Sandanski, Болгария
Преимущества -Удобное местоположение, центральная часть города; -В близости от всех уд…
€82,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Петрич, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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