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Дома в Pepelina, Болгария

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Pepelina, Болгария
Дом 3 комнаты
Pepelina, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот ухоженный загородный дом, расположенный в живописной и…
$25,755
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Pepelina, Болгария

Недорогая
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