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Коммерческая недвижимость в Pazardzik, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая в Velingrad, Болгария
Коммерческая
Velingrad, Болгария
Площадь 1 878 м²
Bestay Property presents commercial lands, located in promising and prestigious place in the…
€290,000
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Инвестиционная с Spalni, с холодильником в Koprivshtitsa, Болгария
Инвестиционная с Spalni, с холодильником
Koprivshtitsa, Болгария
Дом Чолакова - произведение архитектуры эпохи Возрождения. Дом был построен до освобождени…
€300,000
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