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Виллы в Obzor, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
€180,000
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