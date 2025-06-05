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Квартиры-студии в Обзоре, Болгария

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Обзор, Болгария
Студия 1 спальня
Обзор, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Продается студия в комплексе «Grand Kamelia», расположенном в центральной части курорта Солн…
$60,329
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