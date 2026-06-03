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Снять квартиру на сутки в Nesebar, Болгария

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1 объект найдено
Арена 1, Святой Влас со своим двориком, первая линия от моря в Святой Влас, Болгария
Арена 1, Святой Влас со своим двориком, первая линия от моря
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
🔥 Горячее предложение на июнь — 600 евро! к-с «Арена 1», Святой Влас  Сдается уютная 2-ко…
Цена по запросу
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Агентство
Болгарский Эксперт
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