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Жильё в Melnik, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Melnik, Болгария
Квартира
Melnik, Болгария
Преимущества -Тихий и спокойный район, чистая экология; -Живописная природа, свежий возд…
$67,216
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов