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Жильё в Medovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Братя-Даскалови, Болгария
Дом 3 комнаты
Братя-Даскалови, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем для мастеров дом, нуждающийся в ремонте в Медовской области Бургас Болгария. В…
$74,765
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Medovo, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов