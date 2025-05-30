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Отели в Malko Tarnovo, Болгария

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1 объект найдено
Отель 850 м² в Malko Tarnovo, Болгария
Отель 850 м²
Malko Tarnovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 850 м²
Этаж 1/2
ID 22431457Предлагается к продаже 2-звездночный отельный комплекс в уникальном городке Малко…
$325,802
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