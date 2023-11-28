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Дома в Kubrat, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Kubrat, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Kubrat, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates рада предложить на продажу этот дом с 3 спальнями, земельный участок 2083 к…
€83,500
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