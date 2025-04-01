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Квартиры в Karnobat, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Karnobat, Болгария
Квартира 1 спальня
Karnobat, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
$84,378
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Параметры недвижимости в Karnobat, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов