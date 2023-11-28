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Земельные участки в Изгрев, Болгария

3 объекта найдено
Земельные участки в Изгрев, Болгария
Земельные участки
Изгрев, Болгария
Площадь 6 982 м²
€1,79 млн
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Земельные участки в Изгрев, Болгария
Земельные участки
Изгрев, Болгария
Площадь 4 967 м²
€1,70 млн
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Земельные участки с Spalni в Изгрев, Болгария
Земельные участки с Spalni
Изгрев, Болгария
Площадь 11 929 м²
Земельный участок София, Студентски град,  Крикор Азарян   Квадратура: 5956 кв. М.  - 5973…
€300,000
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