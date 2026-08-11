Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE

О программе иммиграции

Программа получения вида на жительство в Болгарии для иностранных пенсионеров позволяет легально проживать в стране, пользоваться европейской системой здравоохранения, открывать банковские счета, покупать недвижимость и в дальнейшем претендовать на ПМЖ и гражданство.

Основанием является получение государственной пенсии в стране проживания. Инвестиции в недвижимость не требуются.

Программа особенно популярна среди пенсионеров Израиля, России, Украины, Казахстана, Беларуси и других стран благодаря невысокой стоимости оформления, низким расходам на жизнь и мягкому климату.

После получения ВНЖ супруг(а) может оформить статус по программе воссоединения семьи.