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Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE

Болгария Болгария
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$3,991
;
Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE
ВНЖ
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О программе иммиграции

Программа получения вида на жительство в Болгарии для иностранных пенсионеров позволяет легально проживать в стране, пользоваться европейской системой здравоохранения, открывать банковские счета, покупать недвижимость и в дальнейшем претендовать на ПМЖ и гражданство.

Основанием является получение государственной пенсии в стране проживания. Инвестиции в недвижимость не требуются.

Программа особенно популярна среди пенсионеров Израиля, России, Украины, Казахстана, Беларуси и других стран благодаря невысокой стоимости оформления, низким расходам на жизнь и мягкому климату.

После получения ВНЖ супруг(а) может оформить статус по программе воссоединения семьи.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$3,991
Дополнительные расходы
Помимо юридического сопровождения необходимо учитывать: аренда жилья — от 500 € медицинская страховка — 200–400 € переводы и нотариус — 300–700 € государственные пошлины — 300–600 € банковский счет и обслуживание — 100–300 € Ориентировочные дополнительные расходы: от 1 500 до 3 000 € 3000.00 EUR
Требования к заявителю
  • возраст пенсионный согласно законодательству страны получения пенсии;
  • наличие государственной пенсии;
  • действующий заграничный паспорт;
  • отсутствие судимости;
  • наличие жилья в Болгарии (собственность или аренда);
  • медицинская страховка;
  • подтверждение достаточных денежных средств.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи

Основной заявитель

  • заграничный паспорт;
  • пенсионное удостоверение;
  • справка о размере пенсии;
  • справка о несудимости;
  • медицинская страховка;
  • договор аренды или документы на недвижимость;
  • банковская выписка;
  • фотографии.
  • паспорта;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельства о рождении детей;
  • медицинская страховка;
  • подтверждение совместного проживания.
Этапы получения программы
Этапы получения программы
от 3 месяца
1. Бесплатная консультация Проверяем соответствие программе. 2. Подготовка документов Переводы, заверения и подготовка полного пакета. 3. Подача на визу D Подача документов в консульстве Болгарии. 4. Получение визы D Обычно занимает 1–3 месяца. 5. Въезд в Болгарию Регистрация адреса проживания. 6. Подача на ВНЖ Подача документов в миграционную службу. 7. Получение карты ВНЖ Получение пластиковой карты резидента.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Владелец ВНЖ получает право:

  • постоянно проживать в Болгарии;
  • свободно путешествовать по странам Шенгена;
  • покупать недвижимость;
  • открывать банковские счета;
  • пользоваться системой здравоохранения;
  • оформить автомобиль;
  • приглашать членов семьи;
  • ежегодно продлевать ВНЖ;
  • получить ПМЖ и затем гражданство.
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Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE
Болгария Болгария
от
$3,991
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