Пенсионный ВНЖ в Болгарии | INVEST CAFE

Программа получения вида на жительство в Болгарии для иностранных пенсионеров позволяет легально проживать в стране, пользоваться европейской системой здравоохранения, открывать банковские счета, покупать недвижимость и в дальнейшем претендовать на ПМЖ и гражданство.
Основанием является получение государственной пенсии в стране проживания. Инвестиции в недвижимость не требуются.
Программа особенно популярна среди пенсионеров Израиля, России, Украины, Казахстана, Беларуси и других стран благодаря невысокой стоимости оформления, низким расходам на жизнь и мягкому климату.
После получения ВНЖ супруг(а) может оформить статус по программе воссоединения семьи.
|Помимо юридического сопровождения необходимо учитывать: аренда жилья — от 500 € медицинская страховка — 200–400 € переводы и нотариус — 300–700 € государственные пошлины — 300–600 € банковский счет и обслуживание — 100–300 € Ориентировочные дополнительные расходы: от 1 500 до 3 000 €
|3000.00 EUR
Основной заявитель
Владелец ВНЖ получает право: