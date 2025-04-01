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Дома с видом на горы в Хасковская область, Болгария

2 объекта найдено
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Harmanli, Болгария
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harmanli, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
$176,234
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Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Параметры недвижимости в Хасковская область, Болгария

с гаражом
Недорогая
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