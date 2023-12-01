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Коммерческая недвижимость в Goce Delcev, Болгария

2 объекта найдено
Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
Эко-поселение Омая, окруженное лесами Гоце Делчева, простирается на обширной территории с …
€2,00 млн
в месяц
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Инвестиционная в Goce Delcev, Болгария
Инвестиционная
Goce Delcev, Болгария
€2,00 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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