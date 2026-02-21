Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. General Toshevo
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в General Toshevo, Болгария

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 75 м² в Izvorovo, Болгария
Отель 75 м²
Izvorovo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Мы представляем вам уютный семейный дом в живописной деревне Изворово, все…
$37,932
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти