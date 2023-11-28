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Жильё в Elhovo, Болгария

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Malomirovo, Болгария
Дом 2 спальни
Malomirovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
#31992080A private house is offered for sale in the village of Malomirovo, Yambol region.Pri…
€82,200
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Квартира в Elhovo, Болгария
Квартира
Elhovo, Болгария
Площадь 1 050 м²
Предлагаемый для продажи охотничье-туристический комплекс находится в селе, расположенном …
€220,000
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Параметры недвижимости в Elhovo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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