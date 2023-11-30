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Дома в Dolni Chiflik, Болгария

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Прекрасный дом с 3 кроватями и садом, 30 минут езды до пляжа IBG Real Estates привлекает ва…
€36,990
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Твердый большой дом с хозяйственными постройками в 30 минутах от пляжа IBG Real Estates пре…
€39,500
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
3-х спальный дом и хозяйственные постройки недалеко от Варны IBG Real Estates предлагает на…
€50,990
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Dolni Chiflik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
2-х местный дом и гараж возле Варны и пляжа IBG Real Estate рада предложить вам этот отремо…
€39,990
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Дом 4 спальни с Spalni в Yunets, Болгария
Дом 4 спальни с Spalni
Yunets, Болгария
Количество спален 4
Площадь 154 м²
Этаж 2
For sale it is offered:ID 28529084House with 4 rooms in the village of Yunets, Chiflik Valle…
€183,000
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Параметры недвижимости в Dolni Chiflik, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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