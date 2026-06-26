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Снять квартиру на сутки в Chernomorets, Болгария

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1 объект найдено
УЮТНАЯ И СВЕТЛАЯ КВАРТИРА В ЧЕРНОМОРЦ в Chernomorets, Болгария
УЮТНАЯ И СВЕТЛАЯ КВАРТИРА В ЧЕРНОМОРЦ
Chernomorets, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
🏠Предлагаем в аренду краткосрочную (от 10 дней) или долгосрочную (от 12 месяцев - 350 евро/м…
$40
за сутки
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Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
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