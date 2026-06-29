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Шале в Болгарии

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1 объект найдено
Шале 2 спальни в Pomorie, Болгария
Шале 2 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Описание объекта: Мы предлагаем современный одноквартирный дом в Каменаре (Поморие) на прода…
$227,756
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Болгарии

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