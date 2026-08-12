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Долгосрочная аренда студий в Бургасской области, Болгария

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2 объекта найдено
Аренда: Уютная квартира с теплым полом в районе Младость (Солнечный Берег) 🔥 в Несебр, Болгария
Аренда: Уютная квартира с теплым полом в районе Младость (Солнечный Берег) 🔥
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Престижная локация возле комплекса «Тарсис» — идеальное место для долгосрочного проживания,о…
$348
в месяц
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Агентство
Болгарский Эксперт
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С новой мебелью и техникой! в Несебр, Болгария
С новой мебелью и техникой!
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
​Престижная локация возле комплекса «Тарсис» — идеальное место для долгосрочного проживания!…
$406
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Realting.com
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Realting.com
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