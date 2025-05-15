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Дома с гаражом в Borovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Gorno Ablanovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Gorno Ablanovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
2-комнатный дом с большим садом недалеко от Русе IBG Недвижимость рада предложить на продажу…
$29,101
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Borovo, Болгария

Недорогая
Элитная
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