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Земельные участки в Bansko, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки с патио в Bansko, Болгария
Земельные участки с патио
Bansko, Болгария
Площадь 4 000 м²
Агентство «Квадрат» предлагает участок, расположенный в городе Банско, одинаково привлекат…
€400,000
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