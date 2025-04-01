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Дома с гаражом в Avren, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Параметры недвижимости в Avren, Болгария

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