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Квартиры в Aksakovo, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
Новые дома в тихом и спокойном селе, всего в 15 км от города Варна.   Преимущества -Ти…
$223,923
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Квартира в Kichevo, Болгария
Квартира
Kichevo, Болгария
Площадь 300 м²
Роскошный двухэтажный дом в 15 км от города Варна.   Преимущества -тихая и спокойная з…
$233,680
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Параметры недвижимости в Aksakovo, Болгария

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