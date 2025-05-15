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Жильё в Жирмунском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Жирмуны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Жирмуны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Продаётся 4-комнатная квартира в коттедже, аг. Жирмуны! Идеальный дом для комфортной жизни. …
$30,000
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Параметры недвижимости в Жирмунском сельском Совете, Беларусь

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