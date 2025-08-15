Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Зубревичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Зубревичском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Зубревичи, Беларусь
Коттедж
Зубревичи, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается уютный, современный коттедж вместе с гаражом и баней 1986 года постройки в аг. Зуб…
$40,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Зубревичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти