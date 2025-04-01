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Купить земельный участок в Жодишковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Продается двухэтажный дачный дом в живописном месте. Дом – сруб с верандой. Просторный участ…
$5,300
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