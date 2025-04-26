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Производственные здания в Жабинковском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 557 м² в Жабинка, Беларусь
Производство 557 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 557 м²
Этаж 1/1
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестс…
$115,000
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