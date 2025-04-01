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Квартиры в Жабинковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Большие Яковчицы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Яковчицы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, д. Большие Яковчицы, ул. Молодежная, 1982 г.п., 2 / 2 панель, 72,0 / 6…
$10,000
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