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Коттеджи в Вишневском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается коттедж в д. Горани, расположенный в живописном месте в шаговой доступности от озе…
$97,000
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Параметры недвижимости в Вишневском сельском Совете, Беларусь

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