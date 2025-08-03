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Квартиры в Вишневском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Богданов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Богданов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Продается светлая, теплая квартира в агрогородке Богданов! Комнаты 14.6 м2 и 11.7 м2, кухня …
$9,900
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Параметры недвижимости в Вишневском сельском Совете, Беларусь

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