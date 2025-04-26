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Коттеджи с бассейном в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
4
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1 объект найдено
Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Параметры недвижимости в Воложинском районе, Беларусь

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