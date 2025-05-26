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Коттеджи в Слонимском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Жировичи, Беларусь
Коттедж
Жировичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Предлагаем Вашему вниманию коттедж, расположенный в природном оазисе. Прекрасное место для ж…
$40,000
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Параметры недвижимости в Слонимском районе, Беларусь

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