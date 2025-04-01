Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Серяжский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Серяжский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Лучники, Беларусь
Коттедж
Лучники, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся 2-этажный коттедж в аг. Лучники, в 2 км от г. Слуцка, 2003 года постройки. В доме …
$69,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Серяжский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов