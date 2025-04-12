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Коттеджи с садом в Шарковщинском районе, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$85,000
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Параметры недвижимости в Шарковщинском районе, Беларусь

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