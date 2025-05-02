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Дома с террасой в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Параметры недвижимости в Щомыслицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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