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Коттеджи с садом в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Шершунский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Шершунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся современный жилой дом в деревне Ревкутьевичи. Молодечненско…
$98,000
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Параметры недвижимости в Шершунском сельском Совете, Беларусь

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