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Дома с садом в Шапечинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Шапечино, Беларусь
Дом
Шапечино, Беларусь
Площадь 182 м²
Продаётся капитальный жилой дом в 2х уровнях в аг. Шапечино. Все коммуникации в доме. Большо…
$35,000
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Параметры недвижимости в Шапечинском сельском Совете, Беларусь

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