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Жильё в Россе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Россь, Беларусь
Дом
Россь, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся добротный дом с жилым ремонтом. В доме 4 комнаты, просторная кухня, раздельный сан…
$19,999
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