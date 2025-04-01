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Дома в Рогачёвский район, Беларусь

Рогачёв
3
3 объекта найдено
Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 82 м²
Дом для тех, кто любит посвящать время себе. Общая площадь - 81,6 кв.м, кухня - 23,6 кв.м.До…
$46,000
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Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 45 м²
В продаже шлакобетонный жилой дом. Расположен вблизи многих социально значимых объектов. Общ…
$11,500
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Дом в Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
Площадь 111 м²
Вам понравится возвращаться Домой! Дом после реконструкции 2023 года, с качественным ремонто…
$49,500
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Параметры недвижимости в Рогачёвский район, Беларусь

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