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Квартиры в Рогачёвский район, Беларусь

Рогачёв
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3 объекта найдено
Квартира в Рогачёв, Беларусь
Квартира
Рогачёв, Беларусь
Площадь 15 м²
Часть кирпичного дома (квартира) с кирпичным гаражом и сараем в районе СХТ. Площадь общая – …
$6,500
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Квартира 3 комнаты в Рогачёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Рогачёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Ищете уютную трёхкомнатную квартиру в Рогачёве? Посмотрите на это предложение, которое вас м…
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Рогачёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Рогачёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/9
Двухкомнатная квартира в микрорайоне «девятки». Общая площадь 46,7 кв.м + лоджия с остеклени…
$19,500
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Параметры недвижимости в Рогачёвский район, Беларусь

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