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Коммерческая недвижимость в Полоцкий район, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 334 м² в Гомельский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 334 м²
Гомельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 334 м²
Этаж 2/2
Продается база отдыха в живописной местности! Идеальное место для семейного отдыха и проведе…
$100,000
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Магазин 852 м² в Полоцк, Беларусь
Магазин 852 м²
Полоцк, Беларусь
Площадь 852 м²
Количество этажей 2
Торговое помещение  г. Полоцк, ул. Школьная, 1А Общая площадь: 852  м2 Зем. участок: 0.1116 …
$573,336
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