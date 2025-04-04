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Дома в Обрубский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Обрубский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обрубский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дом в д.Ластовичи, Глубокский район - идеальное место для жизни и отдыха !Построен…
$37,600
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Параметры недвижимости в Обрубский сельский Совет, Беларусь

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